الأهلي يكتسح طلائع الجيش ويتوج ببطولة دوري الطائرة

توج فريق الأهلي للكرة الطائرة "رجال" ببطولة الدوري بعد تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 /صفر فى مؤجلات الجولة الخامسة بالدور الثانى للدورى الممتاز. الخامسة بالدور الثانى للدورى الممتاز. بهذه النتيجة يكون الأهلي قد حسم لقب الدوري قبل قبل نهاية المسابقة بجولتين بعد خسارة الزمالك أمام سموحة. ويلتقى الأهلى مع الاتحاد والطيران مع سموحة يوم 22 أبريل الحالى فى الجولة قبل الأخيرة للدورى.

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