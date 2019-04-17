شاهد.. ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على بورتو بدوري أبطال أوروبا

أنهي ليفربول الإنجليزي الشوط الأول متفوقًا على نظيره بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل، في المباراة

التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات إياب ربع نهائي

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

شاهد الهدف :