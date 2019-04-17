أهداف مانشستر سيتي وتوتنهام تحقق رقمًا غير مسبوق بدوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام رقمًا مميزًا ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتقدم مانشستر سيتي على نظيره توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.
وجاءت أهداف المباراة الخمسة في أول
الجدير بالذكر أن توتنهام أنهي مباراة الذهاب متفوقًا بهدف، لتشتغل مباراة الإياب إثارة جنونية.
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