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أهداف مانشستر سيتي وتوتنهام تحقق رقمًا غير مسبوق بدوري أبطال أوروبا

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شهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام رقمًا مميزًا ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا في منافسات ربع نهائي .

ويتقدم مانشستر سيتي على نظيره توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وجاءت أهداف المباراة الخمسة في أول

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21 دقيقة من عمر اللقاء ليصبح بذلك رقمًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن توتنهام أنهي مباراة الذهاب متفوقًا بهدف، لتشتغل مباراة الإياب إثارة جنونية.

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