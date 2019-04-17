شاهد.. محمود علاء لـ ساسي: ألف سلامة يا هداف أفريقيا

قام محمود علاء مدافع نادي الزمالك بالتعليق على صورة فرجاني ساسي زميله في الفريق، بعد الجراحة التي أجراها في تونس بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة حسنية اغادير في البطولة الكونفدرالية.
وخضع فرجاني ساسي، لجراحة ناجحة، اليوم الأربعاء، في تونس، بعد إصابته بشرخ في شظية القدم، خلال مباراة الفريق أمام حسنية أغادير في إياب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية، ومن المقرر أن يغيب
وقال علاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ألف سلامة عليك يا هداف أفريقيا وترجعلنا بالسلامة يا صاحبي".
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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