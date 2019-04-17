اونلاين | كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر (yalla salah) ليفربول TV سبورت لايف

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر، يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 على فريق بورتو البرتغالي، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف مباراة ليفربول وبورتو مباشر أرضية ملعب دراجاو.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة ليفربول وبورتو مباشر عبر شاشة BeIN SPORT HD 2 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسوار الذهب، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة بتوقيت القاهرة.

تواجه الفريقان بالبطولات الأوروبية في 7 مناسبات منذ عام 2001، حيث فاز ليفربول في 4 مباريات، كما تعادل في 3، بينما لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، تمكن فريق الريدز من تسجيل 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط.

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يُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو هداف ليفربول بكافة البطولات الموسم الحالي، بعد نجاحه في تسجيل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى هدفين بدوري الأبطال.

ومن ناحية صناعة اللعب، يُعتبر الاسكتلندي أندي روبرتسون هو الأفضل، من خلال صناعة 9 أهداف بالدوري، وأيضاً هدفين قارياً.

استطاع ليفربول تسجيل 14 هدفاً خلال 9 مباريات أوروبية بالموسم الحالي، وفي المقابل استقبل مرماه 8 أهداف، كما حافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

على الجانب المقابل، يُعد المهاجم السنغالي موسى ماريجا هو هداف بورتو، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف محلياً، إضافة إلى 9 أهداف بالبطولة القارية.

نجح بورتو في تسجيل 19 هدفاً خلال 9 مباريات له بالبطولة، بينما اهتزت شباكه في 11 مناسبة، كما حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط.

على الصعيد التاريخي، فاز ليفربول باللقب الأوروبي في 5 مناسبات سابقة، حيث كان آخرها في عام 2005، فيما فاز بورتو في مرتين فقط، وكان آخرها في عام 2004.