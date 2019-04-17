اونلاين | محمد صلاح.. Watch on رابط مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر.. كورة ستار ليفربول اليوم.. تابع ليفربول NOW

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو HD في دوري أبطال أوروبا يلا شوت لايف ليفربول وبورتو

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراة هامة أمام نظيره بورتو البرتغالي علي أرضية ملعب الدراجاو في مساء اليوم الأربعاء 17 إبريل 2019 وذلك ضمن إطار مباريات العودة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو HD في دوري أبطال أوروبا يلا شوت لايف ليفربول وبورتو

وانتهت مباراة الذهاب التي إقيمت في انجلترا بفوز الريدز بهدفين دون رد , واحرز الأهداف كلاً من نابي كيتا وروبرتو فيرمينيو , واستطاع ليفربول الصعود لربع النهائي وذلك بعد فوزه المثير علي بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1 , بينما تأهل بورتو علي حساب روما بمجموع المباراتين 4-3 .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو HD في دوري أبطال أوروبا يلا شوت لايف ليفربول وبورتو

ويدخل فريق بورتو البرتغالي المباراة وعينه علي الفوز مستفيداً من عامل الأرض والجمهور وتحقيق انتصاراً كبيراً علي ليفربول , وبينما يأمل المدرب كلوب تحقيق فوزاً ونتيجة تساعده في التأهل لدور نصف النهائي .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو HD في دوري أبطال أوروبا يلا شوت لايف ليفربول وبورتو

وخسر ليفربول نهائي النسخه الماضية من دوري أبطال أوروبا , وذلك بعد تلقيه خساره قوية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 , وحقق المصري محمد صلاح رقماً قياساً في دوري الأبطال النسخه الماضية حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار ليفربول في الشامبيزليج .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو HD في دوري أبطال أوروبا يلا شوت لايف ليفربول وبورتو

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

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خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون.

خط الوسط: فاينالدوم، ميلنر، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لبورتو:

حراسة المرمى: كاسياس.

خط الدفاع: ميليتاو، بيبي، فيلبي، تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بيريرا، هيريرا.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، سواريس، ماريجا.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

ستنطلق صافرة مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية , وستذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلق “حفيظ دراجي” و”سوار الدهب”.