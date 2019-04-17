اونلاين | يلا شوت beIN مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو (Gool Salah) championsleague كورة ستار liverpool الآن تابع محمد صلاح لايف

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بداية المباراة — ليفربول × بورتو إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نتيجة الذهاب: 2 × 0 beIN Sports HD2

6: هجوم مُبكر من الفريق المضيف ولكن أليسون يتصدى لتصويبة ماريغا

20: أداء مُتحفظ حتى الآن من الريدز وما زال التعادل يسود الأجواء.

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24: كرة خطرة أخرى لأصحاب الأرض ولكن trentaa98 يتصدى لتسديدة إبراهيمي القوية.

جووووووووووول أسد السنغاااال والهدف الأول للريدز!!!!!!!!

28: بعد تمريرة رائعة من صلاح إلى ماني، ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل ليعود بعد ذلك إلى لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف للريدز! هدف هام للغاية فيما تبقى من وقت #بورتو_ليفربول 0 – 1

36: بيبي يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على أوريغي.

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