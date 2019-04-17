اونلاين | يلا شوت manchester city Won مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي بث مباشر.. رابط مانشستر سيتي اليوم Sterling

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أون لاين اليوم | بث مباشر مانشستر سيتى وتوتنهام | مباراة يوفنتوس الآن | Manchester City on line live HD

تقدم "الجمهورية اون لاين"، بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".

أون لاين اليوم | بث مباشر مانشستر سيتى وتوتنهام | مباراة يوفنتوس الآن | Manchester City on line live HD

ويخشى مانشستر سيتي تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي ومن فريق إنجليزي هو ليفربول، لاسيما وأنه خسر على ملعب توتنهام كما خسر السنة الماضية على ملعب ليفربول بثلاثية نظيفة، لكنه هذه المرة يأمل في الانتفاضة التي لم يتمكن من تحقيقها قبل عام، عندما خسر على ملعبه أمام "الريدز" 1-2 ليودع البطولة.

أون لاين اليوم | بث مباشر مانشستر سيتى وتوتنهام | مباراة يوفنتوس الآن | Manchester City on line live HD

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ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم لجهود قائده هاري كين بسبب الإصابة، بينما يغيب عن مانشستر سيتي الحارس كلاوديو برافو، والظهير الأيسر زينتشينكو للسبب ذاته.

أون لاين اليوم | بث مباشر مانشستر سيتى وتوتنهام | مباراة يوفنتوس الآن | Manchester City on line live HD

ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "وايت هارت لين" بهدف نظيف، بينما يحتاج الفريق السماوي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.