اونلاين | بين سبورت Star live مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو (نتيجة 0-0) بث مباشر Salah Uefa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين سبورت Star live مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو (نتيجة 0-0) بث مباشر Salah Uefa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يترقبون الليلة المباراة المصيرية التي ستجمع بين الريدز وبورتو البرتغالي في إطار مباريات الغيابد لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، ومن المتوقع أن تحظى هذه المباراة المرتقبة بنسب مشاهدة ومتابعة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي من أجل متابعة فخر العرب محمد صلاح والذي استعاد الكثير من مستواه في الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد هذه المباراة والقنوات الناقلة لها.

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مباراة ليفربول وبورتو

يدخل الريدز هذا اللقاء بعد أن استطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأنفيلد في ليفربول بنتيجة 2/0، وكذلك يدخل رفقاء محمد صلاح المباراة بعد أن استطاعوا تحقيق فوز مثير على تشيلسي في المباراة السابقة بالدوري الإنجليزي، وتعول الجماهير الإنجليزية الليلة كثيرا على محمد صلاح من أجل الصعود إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة لها

على ملعب (الدراجاو) معقل الفريق البرتغالي سوف تقام الليلة مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة bein sports hd2، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.