اونلاين | يلا شوت goal مانشستر سيتي (2) وتوتنهام (2) البث المباشر.. رابط مباراة مجنونة yalla star

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شاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS، وخدمة CONNECT، حيث سيتمكنون من متابعة أحداث المباراة الهامة والمرتقبة مساء الأربعاء.

بث مباشر - مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ضمن أهم مباريات اليوم

- د 11 هدف لمانشستر سيتي عن طريق البرتغالي برنانردو سانتوس. (2-2) لتبدأ المباراة من

جديد.

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- هدف ثان لسيتي د 10 سون يسجل هدف التقدم في مباراة مجنونة للغاية بعد خطأ فادح من واكر وتمريرة من أريكسون تلاها تسديدة رائعة من الكوري.

- د 7 هدف لتوتنهام عن طريق الكوري سون الذي استغل خطأ مدافع سيتي وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم إيدرسون لكنها تابعت طريقها للمرمى.

- هدف لمانشستر سيتي د 4 رحيم ستيرلينغ يصنع الفارق مبكراً بهدف يريح فيه فريقه من تسديدة مركزة، بعدما تلقى تمريرة دي بروين بنجاح.