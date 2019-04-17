اونلاين | Abou Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو يلا شوت بث مباشر.. Fi-Shabaka

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يترقب محبي فريق ليفربول والنجم محمد صلاح متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن مباريات الأسبوع ال 34 من بطولة البريميرليج، ويترقبون معرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي وموعد عرض المباراة على القنوات المختلفة، حيث يتواجه فريق تشيلسي مع المتصدر ليفربول في مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب لفريق ليفربول بالتعادل بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

يسعى فريق ليفربول إلى الفوز في المباراة بأكبر عدد أهداف من أكثر الحفظ على الصدارة، بالإضافة إلى أن فريق تشيلسي فأن يسعى وراء الحفاظ على مكانه وإثبات جدارته في خوض المباريات، وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فهي :

Sport TV 2.

Idman Azerbaycan.

beIN SPORTS HD 2.

Movistar Futbol.

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Canal + Sport Polska.

Ziggo Sport Select HD.

Movistar Liga de Campeones HD.

Varzish Sport HD.

RMC Sport 1.

DAZN 1 HD.

بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للمباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم العودة

تم تحديد موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 14/4/2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتقام على أرضية ملعب الآنفيلد ملعب نادي ليفربول، ويكون معلق المباراة يوسف سيف.