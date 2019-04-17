اونلاين | ستار كورة hjmamortda مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو (liverpool) يلا شوت بث مباشر محمد صلاح Fel3arda

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كورة ستار| رابط مباراة ليفربول وبورتو يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم | شاهد يوفنتوس بث مباشر

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كورة ستار| رابط مباراة ليفربول وبورتو يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم | شاهد يوفنتوس بث مباشر

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كورة ستار| رابط مباراة ليفربول وبورتو يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم | شاهد يوفنتوس بث مباشر

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موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي وسوار الذهب

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية