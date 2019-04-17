اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو - دوري أبطال أوروبا

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بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو - دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورتو البرتغالى، اليوم الأربعاء، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا في مواجهة قوية ينتظرها الجميع علي ملعب الأنفيلد وتأتي قوة المباراة كون النجم المصري محمد صلاح هو افضل نجوم الريدز والذي يقوده في الفترة الاخيرة مما يجعل الجماهير تنتظر.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو - دوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-صفر في الجولة 34 من الدوري الانجليزي بفضل ثنائية مانيه و محمد صلاح، الذي استطاع تسجيل هدفًا رائعًا و احتفل بطريقة مميزة رد بها على العنصرية التى تعرض لها من قبل جماهير تشيلسي ، ويطمح لمواصلة الحفاظ على أدائه.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو - دوري أبطال أوروبا

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على الجانب الآخر يدرك سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو صعوبة مواجهة اليوم، حيث أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه سيقابل أحد أقوى الفرق بالعالم مشددًا على ضرورة تحلي لاعبيه بالسرعة و الحسم في الهجمات و استغلال المساحات المتاحة امامهم.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو - دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

تُذاع مباراة ليفربول وبورتو عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلق "حفيظ دراجي" و"سوار الدهب".