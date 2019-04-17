اونلاين | Quarter-finals.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Quarter-finals.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، وهنا نقدم احصائية عن المباراة.

• 10 فقط من الفرق الـ32 السابقة التي خسرت 1-0 خارج أرضها في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال تأهلت إلى الدور التالي بنسبة (31%).

• توتنهام خرج في آخر مرة فاز فيها بهدف دون رد على أرضه في ذهاب لقاء إقصائي في المنافسات الأوروبية، كانت أمام كايزرسلاوتن في الدور الثاني من كأس الاتحاد في 1999/2000 (نتيجة إجمالية 2-1).

• فاز توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها في ضيافة مانشستر سيتي سيتي في جميع المنافسات إذ تعادل في مباراة وخسر 6.

• شهد لقاء الذهاب بين توتنهام ومانشستر سيتي إشراك 8 لاعبين إنكليز مختلفين في مجمل تشكيلة الفريقين الأساسيتين – آخر مباراة في دوري الأبطال شهدت مشاركة إنكليزية أكثر كانت نهائي دوري الأبطال 2008 بين مانشستر يونايتد وتشلسي (10).

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• خسر سيتي في جميع المباريات الخمس السابقة التي لعبها أمام فرق إنكليزية في المنافسات الأوروبية.

• فاز سيتي 23 مرة في 25 مباراة لعبها على أرضه في جميع المنافسات هذا الموسم (خسر 2)، لكنه خسر مرتين في آخر 3 مباريات اقصائية لعبها على أرضه في دوري الأبطال (فاز في واحدة فقط).

• فاز توتنهام في آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال – لم يفز في 4 مباريات متتالية في المنافسة من قبل.

• جميع أهداف توتنهام العشرة الماضية في دوري الأبطال سجلها خلال الشوط الثاني، بينما 93% من أهدافه هذا الموسم في المنافسة ذاتها سُجلت خلال الشوط الثاني من مبارياته (13\14).

• ساهم لاعب مانشستر سيتي ليروا ساني في إحراز 7 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (سجل 3 صنع 4).

• سجل مهاجم سيتي سيرجيو أغويرو 10 أهداف في أول 7 مباريات لعبها أمام توتنهام في جميع المنافسات، لكنه لم يسجل في آخر 7 لقاءات، مهدراً ركلة جزاء في لقاء الذهاب.