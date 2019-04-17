رياضة | عاجل.. مجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا طارئًا، الآن؛ لمناقشة الموقف كاملًا بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، المقرر لها، غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت.

جاء ذلك نظرًا لعدم تلقّي النادي ردًا مكتوبًا من الجهات الأمنية أو اتحاد الكرة بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الغد.. وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، قد حضر الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، والذي جرى مساء أمس.

وأبلغ الجهات الأمنية رفض مجلس إدارة النادي الاتجاهَ المطروحَ لإقامة المباراة بدون جماهير، لعدة أسباب، أوّلها؛ أن الفريقيْن المنافسيْن للأهلي على صدارة الدوري -- وهما الزمالك وبيراميدز -- لعبا مباراتهما معًا في الدور الأول على نفس الملعب، وبحضور جماهيري.

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السبب الثاني؛ أن نادي بيراميدز تمسك بحقه المشروع في المباراة الأولى في الدور الأول، وأقامها على ملعب الدفاع الجوي "غير المسموح فيه بالحضور الجماهيري"، ولم يعلّق الأهلي حينذاك، رغم حرمان جماهيره من حضور اللقاء. السبب الثالث؛ أن كل المكاتبات الواردة من اتحاد الكرة إلى النادي طوال الشهور الماضية، حتى تاريخه، لم يتم الإشارة فيها إلى إقامة مباراة الغد بدون جماهير، خاصة أن الأهلي اختار لمبارياته الملاعب المسموح فيها بالحضور الجماهيري؛ سواء استاد السلام الذي تم إغلاقه استعدادًا لاستضافة مباريات الأمم الإفريقية؛ أو ملعب بتروسبورت.

وبالتالي، فإن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز دون جماهير يعني إهدارًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وانتهاكًا لحقوق جماهير الأهلي التي كانت على مستوى المسئولية في كافة المناسبات الرياضية الكبرى.. لذا أبلغ العميد محمد مرجان الجهات الأمنية رفض ناديه لهذا الاتجاه في الاجتماع الذي سبق الإشارة إليه.. في المقابل، أفادت القيادات الأمنية، أمس، أنها ستقوم بمخاطبة اتحاد الكرة بقرارها النهائي، والذي يقوم بدوره كالمعتاد بإبلاغ النادي الأهلي بالقرار النهائي بخصوص الحضور الجماهيري..

ولَمّا قد مرّ الكثير من الوقت، ولم يتلقَ النادي أي ردود رسمية بخصوص ذلك، فقد دعا الكابتن محمود الخطيب إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ حقوق النادي.