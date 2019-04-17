رياضة | شرط نجم الإسماعيلي لتجديد تعاقده والتراجع عن الانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط نجم الإسماعيلي لتجديد تعاقده والتراجع عن الانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد محمود متولي نجم الإسماعيلي شروطه من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.

واشترط محمود متولي علي إدارة الإسماعيلي الحصول علي أعلي فئة مقابل تجديد عقده مع الدراويش، وطلب الحصول علي 4 مليون جنيه في الموسم الواحد للموافقة على التجديد.

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يذكر أن عقد محمود متولي الحالي مع الإسماعيلي تبلغ قيمته المالية مليون و800 ألف جنيه.

ويحظي محمود متولي بإهتمام النادي الأهلي والذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.