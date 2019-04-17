رياضة | الاتحاد التونسي يكشف في بيان رسمي أخر تطورات إصابة فرجاني ساسي

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا منذ قليل لتوضيح آخر تطورات إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط نسور قرطاج وفريق الزمالك.

وجاء نص البيان على النحو التالي :

"أجرى لاعب منتخبنا الوطني فرجاني ساسي صباح اليوم بإحدى المصحات بالعاصمة عملية جراحية كللت بالنجاح إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة لفريقه نادي الزمالك المصري".

وتابع البيان "تمت العملية بإشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب الذي أفاد أن عملية تأهيل لاعبنا الدولي ستنطلق في ظرف أسبوع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بفضل التجهيزات التي تم إقتناؤها مؤخرا والمتكونة من قاعة تدليك ومعدات لتقوية العضلات".

وأضاف "من المنتظر أن يكون فرجاني ساسي على ذمة الناخب الوطني خلال التربص الأول لإعداد بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 جوان إلى 19 جويلية 2019" .