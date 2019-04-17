رياضة | TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (2-2) بث مباشر دوري أبطال أوروبا.. Manchester City v Tottenham Hotspur

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (2-2) بث مباشر دوري أبطال أوروبا.. Manchester City v Tottenham Hotspur والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يلتقي فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ضمن إياب دوري أبطال أوروبا 2019، يطمح السيتي في العودة إلي النتيجة مرة آخري من أجل تعديل المسار في البطولة الأوروبية، بعد الفشل في اللقاء الماضي بهدف لنادي توتنهام، فهل ينجح الفريق علي ملعبه وبين جماهيره في الفوز بنتيجة كبيرة، من أجل التأهل، أم سيكون لنادي السبيرز الفرصة من أجل العبور والحفاظ علي النتيجة.

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تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء المعلق عصام الشوالي + حفيظ دراجي..

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مباشر