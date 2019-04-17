رياضة | ننشر كواليس تولى حسن موسي منصب المدير الفنى لبنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كواليس تولى حسن موسي منصب المدير الفنى لبنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم الخليج 365 الرياضى قيام مجلس إدارة نادى بني سويف الرياضى باتمام الاتفاق مع حسن موسي المدرب العام السابق لفريق بتروجيت لتولي القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني خلفا لمحمد يوسف المدير الفني الحالي للفريق والذي رحل عن تدريب الفريق بالتراضى بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز بعد منافسة مع اسوان الذي حجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء والشهرة .

وعلم الخليج 365 الرياضى بان اتمام التعاقد مع موسي جاء بعد ترشيح مدير كروى شهير بالصعيد وبحضور احد الصحفيين الرياضيين المعروفين وبعض اعضاء مجلس ادارة نادى بنى سويف .



وبحسب الكواليس فتم الاتفاق على حصول حسن موسي على راتب شهرى يبلغ نحو 25 الف جنيه بجانب قيامه باستقدام مدرب عام جديد ويتحمل النادى قيمة تكاليف اقامة الثنائى .

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ومن المقرر أن يقوم موسي بمتابعة الفريق في مباراته الأخيرة بدوري القسم الثاني أمام ديروط غدا فى الجولة الأخيرة للدورى وذلك قبل عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الفني للفريق لتحديد الراحلين عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي .

وكان حسن موسي قد كان يشغل منصب المدرب العام لطنطا قبل الرحيل لصفوف بتروجيت للعمل بجهاز مؤمن سليمان قبل أن يتولي تدريب العبور ومنه لبني سويف الذي يسعي للصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل .