رياضة | صفقة الموسم تصدم الأهلي والزمالك

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طلب محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي والمعار للوحدة السعودي، تجديد إعارته للفريق السعودي لمدة موسم جديد.

واشترط مسئولو الدراويش تجديد الحارس تعاقده مع الإسماعيلي لمدة موسمين قبل الموافقة على طلبه، خاصة وأن عقد عواد مع النادي سينتهي 2021.

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وكان عواد قد انتقل لصفوف الوحدة في الصيف الماضي، وقدم الحارس مستوى رائع مع الفريق السعودي.

ودخل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات قوية مع الحارس الدولي خلال الفترة الأخيرة لضمه في الميركاتو الصيفي، ولكن اللاعب يفضل البقاء بالدوري السعودي.