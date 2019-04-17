رياضة | الخليج 365 الرياضي ينفرد بتفاصيل استبعاد كريم بامبو من قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي ينفرد بتفاصيل استبعاد كريم بامبو من قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينفرد الخليج 365 الرياضي بنشر تفاصيل استبعاد كريم بامبو نجم الإسماعيلي، من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا الخميس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

اجتمع اللاعب مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي من أجل تمديد تعاقده، ولكن اللاعب رفض التجديد بسبب الاختلاف علي المقابل المادي.

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وتسبب رفض بامبو في غضب رئيس الإسماعيلي ليقرر تجميد اللاعب.

ودخل رئيس الإسماعيلي فى صدام مع المدير الفنى سيدومير يانوفيسكى، بسبب رغبته في الاستفادة من قدرات اللاعب، حيث أجبر رئيس النادى المدرب البلجيكى على عدم اصطحاب اللاعب لمباراة الزمالك.