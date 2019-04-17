رياضة | رسمياً.. الأهلي السعودي يعلن إقالة مدرب الفريق ويُعيّن مدرب محلي

أعلنت إدارة نادي أهلي جدة برئاسة عبدالله بترجي إنهاء تكليف المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي وذلك نظراً لسوء نتائج الفريق في الفترة الماضية دورياً وآسيوياً.

وقررت إدارة النادي الأهلي تعيين يوسف عتبر بدلا من فوساتي لقيادة الفريق في مبارياته المتبقية بالموسم الرياضي الحالي، والتي ستبدأ بمباراة الوحدة يوم الجمعة المقبل.

وكان النادي الأهلي قد ودع البطولة العربية على يد الهلال بعد الخسارة بركلات الترجيح 3-2 فيما يحتل الفريق الأول الكروي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

وكانت إدارة الأهلي قد عينت فوساتي خلفا للأرجنتيني بابلو جويدي في منتصف الموسم الرياضي الحالي إلا أن نتائج الفريق لم تتحسن في مختلف البطولات.