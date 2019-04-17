رياضة | تشكيل هجومي لبورتو أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هجومي لبورتو أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كونسياسو مدرب نادي بورتو البرتغالي تشكيلة فريقه المقرر لها أن تخوض مباراة ليفربول مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة بورتو البرتغالي كالتالي: "إيكر كاسياس، ميليتاو، بيبي، فيليبي، تيليس، دانيلو، هيريرا، أوتافيو، ياسين براهيمي، كورونا، ماريغا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل بينما ستنطلق مباراة الإياب مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.