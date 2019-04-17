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رياضة | تشكيل هجومي لبورتو أمام ليفربول

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أعلن كونسياسو مدرب نادي بورتو البرتغالي تشكيلة فريقه المقرر لها أن تخوض مباراة ليفربول مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي .

وجاءت تشكيلة بورتو البرتغالي كالتالي: "إيكر كاسياس، ميليتاو، بيبي، فيليبي، تيليس، دانيلو، هيريرا، أوتافيو، ياسين براهيمي، كورونا، ماريغا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل بينما ستنطلق مباراة الإياب مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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