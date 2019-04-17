رياضة | تشكيل توتنهام الأساسي أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل توتنهام الأساسي أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو بوتشتينو مدرب نادي توتنهام تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراته ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة توتنهام الرسمية كالتالي: "لوريس، تريبير، ألديرفيرلد، فيرتونخين، داني روز، سيسوكو، وانياما، إريكسن، ديلي آلي، هونج سون، لوكاس مورا".

وكانت مباراة الفريقين في الذهاب قد انتهت لصالح توتنهام بهدف نظيف سجله سون، فيما ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة.