رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام بورتو بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام بورتو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي عن تشكيلة فريقه في مباراته ضد بورتو البرتغالي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي: "أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، ماايب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هيندرسون، أوريجي، ميلنر، ساديو ماني، محمد صلاح".

ويلتقي بورتو على ملعبه مع ليفربول وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10: 00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر فأن مباراة الذهاب بين الطرفين على ملعب الآنفيلد قد انتهت بفوزةالريدز بهدفين نظيفين في شباك كاسياس حارس بورتو.