رياضة | بالأسماء.. استبعاد 17 لاعبا من قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. استبعاد 17 لاعبا من قائمة الأهلي للقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 17 لاعبًا من قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز غدًا الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من:

محمد محمود، ووليد سليمان، وسعد الدين سمير، وكريم وليد نيدفيد، وإسلام محارب، وعمرو جمال، ورمضان صبحي، وصلاح محسن، للإصابة، وأحمد الشيخ، وهشام محمد، وشريف إكرامي، لعدم الجاهزية، وباسم علي، وأحمد علاء، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، ومحمد نجيب، لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف