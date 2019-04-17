رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.. Advertisements محمد الشناوي، وعلى لطفي؛ وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وعمرو السولية، وعلي معلول، وناصر ماهر، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد أزارو، وجونيور أجاي، وجيرالدو. واستبعد لاسارتي كلا من :- محمد محمود ووليد سليمان وسعد الدين سمير وكريم وليد "نيدفيد" وإسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن للإصابة، وأحمد الشيخ وهشام محمد وشريف إكرامي لعدم الجاهزية وباسم علي وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد نجيب لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف.

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