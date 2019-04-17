شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: بورتو (0) وليفربول (0).. إياب ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بورتو البرتغالي، مع ضيفه ليفربول الإنجليزي، في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب دراجاو. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز ليفربول بهدفين نظيفين. تشكيل ليفربول: Advertisements أليسون- أرنولد – ماتيب – فان ديك – روبرتسون – ميلنر – فينالدوم – فابينيو- محمد صلاح – ماني – أوريجي تشكيل بورتو: كاسياس- ميليتو- بيبي- فيليبي- تيليس- كورونا- دانيلو بيريرا- هيرارا- أوتافيو- ياسين براهيمي- موسى ماريجا. بداية المباراة

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