شكرا لقرائتكم خبر عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو، مدرب نظيره توتنهام، عن التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد معقل «السيتيزن»، في إياب ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: والكر، كومباني، لابورت، ميندي.
الوسط: جوندوجان، دافيد سيلفا، دى بروين، بيرناردو سيلفا.
الهجوم: ستيرلينج، أجويرو.
بينما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: تريبير، الديرفايلد، فيرتونخين، داني روز.
الوسط: وانياما، سيسكوكو، إريكسين.
الهجوم: سون، ديلى ألى، لوكاس مورا.
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