نانت يسقط سان جيرمان ويؤجل حفل التتويج بلقب الدوري

خسر باريس سان جيرمان أمام مضيفه نانت بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الأربعاء على ملعب "لو بوجوار" في المباراة المؤجلة من الجولة 28 للدوري الفرنسي.

تقدم بي إس جي بهدف داني ألفيس بالدقيقة 18، ثم رد نانت بثلاثية سجلها ديوجو كارلوس وعبد المجيد واريس وداني ألفيس بالخطأ في مرماه بالدقائق 22 و44 و51، ثم قلص مهيتان جوكلو الفارق للضيوف بهدف ثان في الدقيقة 88.

تعثر سان جيرمان للمرة الثالثة على التوالي بتعادل وخسارتين ليتأجل تتويجه بلقب الدوري رسميا، ليتوقف رصيده عند 81 نقطة بينما قفز منافسه "الكناري" للمركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.