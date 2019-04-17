اجتماع طارئ في الأهلي لمناقشة أزمة لقاء بيراميدز

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل بمقر النادي بالجزيرة اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة مباراة نادي بيراميدز غدا في الدوري.
ويناقش الأهلي في اجتماعه الطارئ الذي دعا له رئيس النادي محمود الخطيب حلول الخروج من أزمة رفض الأمن الحضور الجماهيري في لقاء الغد بالدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على إستاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام، ويبحث الفريق عن الحفاظ على صدارته لقمة الدوري.
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