مدرب النصر: نسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات

أكد كايو زاناردي، المدير الفني للنصر، أن مواجهة فريق الإمارات بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، ستكون صعبة بالتأكيد، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة للفريقين.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي: "النصر يسعى بقوة لمواصلة الانتصارات التي تحققت في الجولتين السابقتين على حساب الوصل والوحدة، والإمارات يحاول جاهداً الهروب من منطقة الخطر، مستفيداً من فوزه في الجولة الأخيرة على الظفرة".

وأضاف: "زيادة معدلات التركيز عند اللاعبين وإعادة توظيفهم في الملعب بشكلٍ جيد، كان له بالغ الأثر في تحقيق الفوز في الجولتين السابقتين، وهو ما أعاد الثقة مجدداً للاعبين، ونسعى جاهدين للاستفادة من هذه الدفعة المعنوية الهائلة لمواصلة الانتصارات".

وحول موقف اللاعب محمد عايض العائد مؤخراً للتدريبات، بعد غياب طويل، قال: "عايض يخضع لمرحلة التأهيل واستعادة اللياقة بشكلٍ تدريجي، ويحتاج مزيداً من الوقت ليصبح لائقاً للمشاركة في المباريات".