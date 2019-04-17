شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة برنامج "الزمالك اليوم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فى وقت سابق قرار بمنع بث برنامج الزمالك اليوم، والذى يبث على قناة المحور الفضائية، لمدة شهر ، مع توجيه إنذار بعدم بث أي محتوي مماثل خلال مدة المنع .
وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن عودة بث برنامج "الزمالك اليوم"، يوم 23 من الشهر الجاري، موضحًا أن البرنامج سيظهر بشكل جديد .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة برنامج "الزمالك اليوم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.