شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة برنامج "الزمالك اليوم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فى وقت سابق قرار بمنع بث برنامج الزمالك اليوم، والذى يبث على قناة المحور الفضائية، لمدة شهر ، مع توجيه إنذار بعدم بث أي محتوي مماثل خلال مدة المنع .

Advertisements

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن عودة بث برنامج "الزمالك اليوم"، يوم 23 من الشهر الجاري، موضحًا أن البرنامج سيظهر بشكل جديد .