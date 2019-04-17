شكرا لقرائتكم مباراة الإسماعيلى ضد الزمالك بدون جماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الإسماعيلى خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بإقامة مباراة الفريق مع الزمالك المقرر لها غدا الخميس بمؤجلات الأسبوع الــ10 بدون حضور جماهيرى.

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فى ذات السياق ، أكدت مديرية أمن السويس أن كافة المباريات المحلية التى تقام بالمحافظة سواء للاسماعيلى أو المصرى تنطلق بدون حضور جماهيرى وكان أخرها مواجهة المصرى مع الزمالك.

وأشارت المديرية إلى أن حضور المباريات يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الناديين.