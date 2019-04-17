شكرا لقرائتكم إقالة فوساتي من تدريب الأهلي.. وعنبر يتولى المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة النادي الأهلي جدة، يوم الأربعاء، إقالة الأوروغوياني خورخي فوساتي، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف يوسف عنبر لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الجاري.

وقال الأهلي في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ستبدأ مهمة يوسف عنبر مع الفريق يوم الجمعة أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم عبدالله البترجي، رئيس النادي، شكره إلى المدرب فوساتي على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق.

وتولى فوساتي "66 عاما" تدريب الأهلي في فبراير الماضي، وخاض مع الفريق 15 لقاء، خسر 8 مباريات وفاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.