المغرب: 50 مهاجرا سيشاركون في الدورة الخامسة لماراثون الرباط

اسماء السيد - الرباط: أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن النسخة الخامسة للماراثون الدولي بالرباط، المزمع تنظيمه في 21 ابريل الجاري، ستعرف مشاركة 50 مهاجرا من مختلف الجنسيات.

ويأتي إشراك فريق من المهاجرين المقيمين بالمغرب في هذا الحدث الرياضي المهم بشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني، بهدف تعزيز قيم العيش المشترك وإدماج المهاجرين.

وسجل بيان للوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تلقت ""الخليج 365" المغرب" نسخة منه، بأن إدماج المهاجرين "خاصة في الشق الاجتماعي، يلقى صدى خاصا في المجال الرياضي، حيث تمكن قيم الرياضة من مساعدة دول الاستقبال والمهاجرين على العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الاجتماعية محليا وتسهيل الاندماج".

واعتبر المصدر ذاته أن الرياضة "لغة عالمية"، تحبذ خلق "قنوات اجتماعية مفيدة للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات تتعلق أساسا بالحواجز اللغوية، لكونها تتيح لهم الشعور بالقبول وتعزيز الثقة بالنفس، خاصة بعد تجاربتهم الصعبة في الهجرة وكذا المساهمة إيجابيا في العيش داخل بلد الاستقبال".

يذكر أن المغرب تبنى منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، تبعا لتوجيهات الملك محمد السادس، وذلك قصد "ضمان إدماج أفضل للمهاجرين واللاجئين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة وفق مقاربة منسجمة، شمولية، إنسانية ومسؤولة".