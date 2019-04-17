شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يتوجه للسويس لملاقاة الزمالك ويستبعد بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى السويس ، تحضيرا لمواجهة الزمالك غدا الخميس لحساب مؤجلات الأسبوع الــ10 للدورى المحلى. وظهرت ملامح الاصرار والندية على وجوه اللاعبين ، سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات من جديد والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب. خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الزمالك مساء الخميس فى قمة مؤجلات الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى الممتاز. المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها المدير الفنى مع اللاعبين حرص خلالها على تحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. التدريب تخلله تدريبات على كيفية احكام الرقابة الدفاعية على مفاتيح اللعب لدى الفريق الأبيض مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. واختتم المران بتقسيمة بمشاركة كافة اللاعبين حيث قام المدير الفنى بايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء . Advertisements وعقب المران أعلن سيدومير قائمة مباراة الزمالك، والتى شهدت استبعاد نجم الفريق كريم بامبو لأسباب فنية، وجاءت كالتالى: حراسة المرمى : محمد فوزي ، محمود رضا. خط الدفاع : طارق طه، محمد هاشم، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد مجدي، أحمد أيمن. خط الوسط : محمود متولي ، محمد الضرف ، إبراهيم عبدالخالق ، عبدالرحمن مجدي ، إبراهيم حسن ، وجيه عبدالحكيم ، محمد صادق. خط الهجوم : بينسون شيلونجو ، محمد الشامي ، أودا مارشال ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الجدول، بينما يحل الإسماعيلى في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يتوجه للسويس لملاقاة الزمالك ويستبعد بامبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.