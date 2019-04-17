شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 ، العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، الزمالك يؤمن مصير جروس ببند الموسم الحالى ، فرجانى ساسى يجرى عملية ناجحة فى تونس.. ويغيب شهرين عن الملاعب .

الزمالك يؤمن مصير جروس ببند الموسم الحالى

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد لمسئولى النادى أنه لا توجد نية لديه للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، بعدما كانت هناك نية لانضمام خالد جلال، فى منصب المدرب العام بصلاحيات فنية، قبل أن يتم التراجع عن الأمر لتدور بعض الأنباء أن جروس سيستغل بند فى عقده بأنه ينتهى بنهاية مايو المقبل، ليرحل عن الفريق الأبيض.

جروس يمنح حفنى الفرصة الأخيرة فى الزمالك بعد واقعة الانقطاع

كشف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لإدارة القلعة البيضاء أن استبعاده أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض من حساباته فى الفترة الأخيرة بسبب انقطاعه عن عدد من التدريبات، قبل أن تتحدث إدارة الكرة بالنادى الأبيض مع اللاعب قبل المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية الأفريقية بضرورة الالتزام بالانتظام فى التدريبات والقتال على استعادة مكانته فى التركيبة الأساسية للفريق ليعود حفنى بعد حديث إدارة الكرة معه للانتظام فى التدريبات بشكل طبيعى من أجل استعادة مكانته بالفريق الأبيض.

الزمالك يكثف جهوده لخوض نصف نهائى الكونفدرالية ببرج العرب

طلب مسئولو نادى الزمالك خوض لقاء الذهاب فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، وذلك من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير البيضاء لمؤازرة فريقها، أمام الفائز من مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى، المقرر إقامتها فى القاهرة، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتوفير كل السبل أمام الفريق الكروى من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الذى بات على بعد خطوات من القلعة البيضاء.

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منافسة شرسة بين عبد العزيز ومحمد إبراهيم لخلافة ساسى أمام الإسماعيلى

شهدت التدريبات الأخيرة لفريق الزمالك منافسة شرسة بين محمود عبد العزيز "زيزو" ومحمد إبراهيم لاعبى الوسط، لحجز مقعد أساسى فى تشكيل الأبيض بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.

شاهد.. فرجانى ساسى يجرى عملية ناجحة فى تونس.. ويغيب شهرين عن الملاعب

خضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك لعملية جراحية صباح اليوم الأربعاء في تونس، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه أمام حسنية أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.