ناشئات اليد يهزمن تونس 22 / 14 و يتأهلن إلى نهائى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره التونسى بنتيجة 22/14 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 أبريل الحالى ، ليتأهل إلى نصف النهائى لملاقاة صاحب الأرض . Advertisements كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23 / 15 فى الفترة الصباحية أمس قبل أن يهزم تركيا 20 /17 فى الفترة المسائية، بعدما فاز على كرواتيا أول أمس الأثنين فى أول لقاءاته 23 / 18 . وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلاً من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.

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