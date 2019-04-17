الارشيف / اخبار الرياضه

أمير مرتضى يرافق الزمالك فى رحلة السويس استعدادًا للإسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يرافق الزمالك فى رحلة السويس استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على مرافقة الفريقه فى رحلته إلى السويس، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.

وسافر الفريق إلى السويس مساء اليوم، عقب خوض التدريبات الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها غدا الخميس باستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل للفريقين من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من: 

 

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد 

Advertisements

 

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد  عبدالغني – محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى.

 

في خط الوسط: طارق حامد  - محمود عبد العزيز-  محمد حسن  - محمد عنتر -  إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف أوباما - محمد إبراهيم.

 

في خط الهجوم: حميد أحداد - خالد بوطيب - عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى يرافق الزمالك فى رحلة السويس استعدادًا للإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا