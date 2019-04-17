شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يرافق الزمالك فى رحلة السويس استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على مرافقة الفريقه فى رحلته إلى السويس، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.

وسافر الفريق إلى السويس مساء اليوم، عقب خوض التدريبات الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها غدا الخميس باستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل للفريقين من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

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في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى.

في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف أوباما - محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: حميد أحداد - خالد بوطيب - عمر السعيد.