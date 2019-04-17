“yalla Shoot” بث مباشر ليفربول و بورتة اليوم الأربعاء 17/4/2019| بث حي رابط Bein Sports...

سوف ينزل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على بورتو البرتغالي ، مساء اليوم الأربعاء 17 إبريل ، وسوف يقوم ملعب الدراجاو بإستقبال تلك المواجهة الحاسمة، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسوف تنطلق مباراة بورتو ضد ليفربول في تمام التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام وذلك على ملعب الاتحاد.

التشكيل المتوقع لمباراة بورتو ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يخوض بورتو مباراة اليوم بتشكيل يضم الآتي

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

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ويلسون جانا – إيدير ميليتاو، بيبي ، ماكسي بيريرا ، جيسوس كورونا ، دانيلو بيريرا ، هيكتور هيريرا ، أوتافيو إدميلسون – فرانسيسكو سواريز ، موسى ماريجا.

والجدير بالذكر أن ليفربول المرشح يتوفر لديه الحط لبلوغ الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، كما يكفي ليفربول التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف نظيف، وذلك لخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بورتو لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لمواصلة مشواره الأوروبي.