موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل.. وغيابات بقائمة لاسارتي

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء الخميس، على استاد ملعب بتروسبورت، في المباراة الموجلة بينهما من الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا، منذ أيام، بعدما خرج من الدور ربع النهائي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول في الدوري بـ58 نقطة، من 25 مباراة، متفوقا على الزمالك الوصيف بنقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا بـ57 نقطة من 27 لقاء.

وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بهدفين لهدف.

مفاجآت قائمة الأهلي

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى.

الدفاع: أيمن أشرف، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعلى معلول وأحمد فتحى.

الوسط: حسام عاشور، وحمدى فتحى، وحسين الشحات، وعمرو السولية، وناصر ماهر، وصالح جمعة، وجيرالدو وجونيور أجايى.

الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحى بسبب تعرضه للإصابة بشد فى العضلة بشدٍ فى العضلة الأمامية، يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بجانب إصابة كل من سعد سمير وصلاح محسن وكريم نيدفيد ووليد سليمان، فيما يغيب محمد هاني للإيقاف.

تشكيل الأهلي

Advertisements

التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- حسين الشحات- أجايي

الهجوم: مروان محسن (أزارو)

تشكيل بيراميدز

على الجانب الأخر، يفتقد بيراميدز المهاجم السوري عمر خربين بعد طرده أمام الاتحاد السكندري، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بينافينتي بعد تعرضه للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز بالتشكيل التالي:

أحمد الشناوي

أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر الميداني - عمر جابر

إريك تراوري - نبيل دونجا

كريستيان بينافينتي (قفشة) - عبدلله السعيد - كينو

ناصر منسي

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.