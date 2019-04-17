تغيير مفاجيء من كلوب في تشكيل ليفربول أمام بورتو

كتب: ضياء السقا
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه، الذي سيواجه به بورتو، في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه.
ويبدأ أوريجي، أساسيا على حساب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.
وفيما يلي التشكيل:
حارس المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.
خط الوسط: ويجنالدوم، فابينيو، جيمس ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، أوريجي، ساديو ماني.
وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بغوز الريدز بهدفين دون رد.
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