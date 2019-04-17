انت الان تتابع تفاصيل خبر "القطرية" ترعى 3 برامج رياضية مدرسية في عُمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 مساءً - أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية مع شركة "سابكو للرياضة" العُمانية، لرعاية ثلاثة برامج رياضية تابعة للاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، بالإضافة إلى كأس الناشئة الدولي.

ويتيح كل برنامج الفرصة أمام الشباب العُماني للانضمام إلى مختلف المسابقات والفعاليات الرياضية، التي تقام خلال العام في السلطنة، كما أنه بإمكان الطلاب والطالبات في المدارس العُمانية الذين لم يتجاوزوا 18 عاماً المشاركة.

والبرامج الرياضية الثلاثة هي: الأيام الأولمبية المدرسية، وبرنامج كرة القدم، و"سباق سلسلة العقبات"، ويهدف البرنامج إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي للشباب.

أما كأس الناشئة الدوليةُ لكرة القدم فتشهد تنافس فرق مقسمة حسب الفئات العمرية تحت 9 أعوام، وتحت 11 عاماً، وتحت 13 عاماً، وتحت 15 عاماً من مختلف أنحاء العالم.

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وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للناقلة القطرية، أكبر الباكر: إن هذه الرعايات "تؤكد مدى التزامنا نحو سلطنة عمان التي تعد إحدى الوجهات الشهيرة على شبكة وجهاتنا العالمية".

وأضاف موضحاً: "نتطلع إلى إلهام الأجيال المستقبلية للإبداع في عالم الرياضة، لا سيما كرة القدم التي تعد إحدى الرياضات التي تكتسب شهرة وشعبية واسعة يوماً بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي الرعاية القطرية للفعاليات الرياضية العُمانية في إطار سلسلة من التعاون المتصاعد بين الطرفين، إذ إنه في أواخر مارس الماضي، وقَّعت مؤسسة "أسباير زون" القطرية على اتفاقية تكون بموجبها الراعي الرسمي لدوري كرة القدم للمدارس العُمانية، والأيام الأولمبية والمهرجانات المدرسية، التي ينظمها الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية.

وفي 18 فبراير الماضي، جدد "بنك قطر الوطني" رعايته مسابقة كأس السلطان قابوس لكرة القدم (كأس عُمان) ثلاثة أعوام إضافية؛ اعتباراً من عام 2019 وحتى 2022.