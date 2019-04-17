بعد دى يونج برشلونة يقترب من الاتفاق مع قائد أياكس

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تحرير:محمد فرج ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
اقترب فريق برشلونة الإسبانى من ضم مدافع أياكس أمستردام الهولندى بعد الاتفاق معه بشكل نهائى وفقاً لما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية نقلا عن شبكة "إي أس بي أن"، التي أكدت أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من التوصل لاتفاق مع مدافع وقائد نادي أياكس ماتياس دي ليخت للانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل، وأشارت الصحيفة نقلا عن الشبكة إلى أن الصفقة قد تكلف النادي الكتالوني نفس المبلغ الذي دفعه مقابل الحصول على خدمات زميله في أياكس، نجم خط الوسط فرينكي دي يونج، مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون يورو كمكافآت.
على الرغم من أن برشلونة في الموسم القادم، سيجد نفسه بأربعة مدافعين (أومتيتي، بيكي، لونغلي، توديبو)، وسيرحل فيرمايلين بعد انتهاء عقده فى شهر يونيو المقبل، وهذا العدد من المدافعين لا يقلق دي ليخت، ما يعني أنه إذا قرر الانتقال إلى البارسا، فإنه سيقاتل من أجل كسب مكان رسمي. والجميع يعلم أن ركبة أومتيتي
على الرغم من أن برشلونة في الموسم القادم، سيجد نفسه بأربعة مدافعين (أومتيتي، بيكي، لونغلي، توديبو)، وسيرحل فيرمايلين بعد انتهاء عقده فى شهر يونيو المقبل، وهذا العدد من المدافعين لا يقلق دي ليخت، ما يعني أنه إذا قرر الانتقال إلى البارسا، فإنه سيقاتل من أجل كسب مكان رسمي.
والجميع يعلم أن ركبة أومتيتي تثير قلق برشلونة، خصوصا وأن اللاعب، قد يخضع لعملية جراحية، ستجعله يغيب لمدة طويلة عن الميادين، بينما يكمل جيرارد بيكيه عامه الثالث والثلاثين، ما يعني أنه سيكون في حاجة لإراحته في بعض المباريات .
أما توديبو فهو لاعب شاب خاض 19 مباراة فقط في الليجا ، بينما دي ليخت (نفس العمر)، خاض 101 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، و13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، وساهم دي ليخت أمس في تأهل أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفنتوس بنتيجة 2-1
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