انت الان تتابع بسبب مخرجة الزمالك وأغادير.. غضب وهجوم واجتماع ساخن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبادل اتهامات وشد وجذب شهدته الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية بسبب إيناس عثمان مخرجة لقاء الزمالك وحسنية أغادير التي تم إيقافها وتحويلها للتحقيق من التليفزيون المصري

نوبة غضب شديدة انتابت مسؤولي التليفزيون المصرى بعد الانتقادات التي تعرضت لها إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى بعدما رفضت إعادة اللقطة التي طالب فيها لاعبو الفريق المغربي باحتساب هدف لصالحهم، بدعوى أن الكرة تخطت خط المرمى، خاصة أن اللقطة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا، ووصل الأمر إلى حد اتهام المخرجة بالتحيز وعدم الاحترافية والمهنية لأنها رفضت إعادة اللقطة حتى لا يتم توجيه انتقادات للحكم الذي لم يحتسب الكرة هدفًا لفريق حسنية أغادير.

هجوم وانتقادات الانتقادات والهجوم الذي تعرض له التليفزيون المصري والمخرجة التي نقلت المباراة لم يتوقف عند جماهير فريق حسنية أغادير المغربي بل امتد ليشمل ايضًا محللي قناة "Bein Sport " ويكفي أن هيثم فاروق نجم الزمالك السابق علق على اللقطة أثناء تحليله للمباراة، قائلاً: "أسوأ ما في اللقاء هو المخرج

الانتقادات والهجوم الذي تعرض له التليفزيون المصري والمخرجة التي نقلت المباراة لم يتوقف عند جماهير فريق حسنية أغادير المغربي بل امتد ليشمل ايضًا محللي قناة "Bein Sport " ويكفي أن هيثم فاروق نجم الزمالك السابق علق على اللقطة أثناء تحليله للمباراة، قائلاً: "أسوأ ما في اللقاء هو المخرج الذي تجاهل إعادة اللقطة التي اعترض عليها لاعبو أغادير".

وتابع: " المشكلة عند مخرج المباراة، لماذا لم يعرض اللقطة مجددا؟ ننتقد المخرجين الأفارقة بسبب عدم إعادتهم لهذه الحالات، خاصة أن الحكم كان قد اتخذ قراره".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليشمل انتقادات وتشكيك في قدرة المخرجين المصريين على نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين والمطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر.

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ولم يتوقف الأمر عند قناة "Bein Sport " بل امتد ليشمل عدد من الإعلاميين العرب والمغاربة حيث كتب هيكل شاعري مقدم برنامج الكرة العربية في قناة الدوري والكأس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلأً: "الإخراج التلفزي المحلي لمباراة الزمالك و حسنية أغادير وصمة عار و لا يشرف الكفاءات المصرية المحترمة فى المجال الإعلامي . إعادات على المزاج و رفض إعادة تجاوز الكرة للخط النهائي للمرمى لمصلحة حسنية أغادير . فى حال استعمال تقنية الفار فى كأس إفريقيا على الكاف الاعتماد على قنوات أجنبية محايدة".

الإعلام المغربى انتقد هو الآخر المخرجة إيناس عثمان، حيث نشرت جريدة البطولة المغربية تقريراً عن اللقاء تحت عنوان: "غضب سوسي" احتجاجا على حكم مواجهة الزمالك..والمخرج من "عالم آخر"!

وجاء في التقرير أن جماهير نادي حسنية أكادير، عبرت عن غضبها احتجاجا على القرارت التحكيمية في مواجهة الزمالك المصري، بعدما تغاضى الحكم عن احتساب هدف صحيحاً للفريق.

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كما أوضح التقرير أن مخرج المباراة أثار الجدل مرة أخرى، بعد أن تغاضى عن إعادة اللقطة، الأمر الذي استغرب له أنصار النادي السوسي، بحكم أن لاعبي الحسنية احتجوا بشكل كبير على الحكم.

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ونشرت صحيفة المنتخب المغربية تقريرا تحت عنوان:" هذا مصير مخرجة مباراة الزمالك والحسنية المثيرة للجدل"، وجاء فيه تصريحات تليفزيونية لهشام رشاد رئيس البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري وهو يوضح أسباب إيقاف إيناس عثمان مخرجة المباراة وتحويلها للتحقيق مشيراً إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر خلال أسبوع على أقصى تقدير.

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اجتماع ساخن

علمت "التحرير" أن هناك اجتماعًا على أعلى مستوى أقيم مساء أمس في التليفزيون المصري لبحث تطورات الأمر بحضور هشام رشاد المشرف العام على البرامج الرياضية ونائب رئيس التليفزيون مع عدد من كبار المخرجين ورؤساء القطاعات لبحث حل الأزمة التى تفجرت فى الساعات الماضية، والتى انتهت بإيقاف المخرجه إيناس عثمان وتحويلها للتحقيق.

وسيطر على الاجتماع حالة من القلق الشديد بسبب ردود الأفعال التي أعقبت مباراة الزمالك مع حسنية أغادير خوفاً من أن ينتج أي قرارات خاصة بمنح نقل المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية لإحدى الشركات الأجنبية.

من جانبه أكد هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون والمشرف على البرامج الرياضية في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن إيقاف إيناس جاء لأنها افتقدت المهنية خلال نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير، وتجاهلت إعادة لقطة مؤثرة، وهو ما أغضب كل من شاهد المباراة.

واختتم رشاد:" نستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا، ولابد أن يكون الجميع على قدر المسئولية، خاصة أننا شاهدنا الجماهير المغربية غاضبة من مخرج اللقاء، الذي تغاضى عن إعادة اللقطة المؤثرة".

في المقابل فجرت إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك ونظيره حسنية أغادير، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أنها علمت بخبر إيقافها وتحويلها للتحقيق من وسائل الإعلام، وقالت في تصريحات خاصة أيضا لـ"التحرير": "سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إخطاري أو إبلاغي بأي شيء حتى الآن"، حيث كشفت إيناس عثمان في تصريحاتها أنها تلقت تهديدات من ألتراس أهلاوي، الذي قام بشحن المسئولين والجماهير لعمل حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدها قائلة: "أقسم بالله أنا لست زملكاوية، و أشجع الأهلي ومتعصبة، وما حدث ليس متعمدًا من الأساس".

وأضافت: "النادى الأهلي ليس طرفًا في المباراة، حتى يتم الهجوم عليَّ عبر قناة الأهلي، وعدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، اللذان خصصا برنامجهما لشحن الجماهير ضدي، للأسف الشديد، التليفزيون يأخذ قرارات، حسب ردود أفعال السوشيال ميديا ولم يقف أحد بجوارنا لحمايتنا من هذا الهجوم، بل يتم إيقافنا".