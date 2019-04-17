انت الان تتابع صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

رمضان صبحى

تأكد غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث لم يستطع صبحى المشاركة فى مران الأهلي الجماعي، بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، يستلزم حصوله على فترة راحة. ويعد غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز صدمة للجهاز الفني للفريق الأحمر الذي يعتمد على خدمات صبحي بشكل أساسي خلال المباريات الماضية.

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وفى سياق متصل.. أكد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الكرة، جاهزيته على المشاركة فى مواجهة بيراميدز بعد مشاركته في مران فريقه كاملًا، وكان عاشور قد اكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية خلال الأيام الماضية، بسبب معاناته من آلام فى الركبة. ويحشد لاسارتى قوته الضاربة لخوض المباراة والفوز بها، خاصة أن لقاء الدور