انت الان تتابع مانشستر سيتى بالقوة الضاربة أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
مانشستر سيتى
أعلن الأسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة، أمام توتنهام فى اياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب وايت هارت لين، بفوز السبيرز بهدف نظيف من توقيع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ويبحث السبيرز عن الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بينما سبق أن وصل السيتي إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية موسم 2015- 2016، وودع حينها أمام ريال مدريد
وجاءت تشكيلة المان سيتي على النحو التالى.. الفريق الأساسي: ايدرسون-والكر-كومبانى-لابورت-ميندى-جوندوجان-سيلفا-دي بروين-برناردو سيلفا-سترلينج-اجويرو البدلاء: موريك-ستونز-سانى-فيرناندينو-رياض محرز-اوتاميندي-جيسوس بينما جاءت تشكيلة السبيرز بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على النحو التالى.. الفريق
وجاءت تشكيلة المان سيتي على النحو التالى..
الفريق الأساسي: ايدرسون-والكر-كومبانى-لابورت-ميندى-جوندوجان-سيلفا-دي بروين-برناردو سيلفا-سترلينج-اجويرو
البدلاء: موريك-ستونز-سانى-فيرناندينو-رياض محرز-اوتاميندي-جيسوس
بينما جاءت تشكيلة السبيرز بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على النحو التالى..
الفريق الأساسى: للوريس-تربير-ألدرفيريلد-فيرتخون- روز-وانا ياما-موسى سيسوكو-اريكسن-ديلى الى-لوكاس مورا-سون
البدلاء:جازانيجا-دافيس-فويث-سانشيز-والكر-بيتير-سكيبب-لورينتي
وعلى صعيد المواجهات المباشرة، حقق توتنهام انتصارا وحيدا في آخر 8 مباريات خاضها على ملعب مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وتعادل في لقاء آخر وخسر 6 مواجهات، وأتى ذلك الانتصار الوحيد بنتيجة 2-1 في شهر فبراير من عام 2016 في الدوري الإنجليزي.
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