انت الان تتابع المربع الذهبى بدون رونالدو لأول مرة منذ 13 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

يغيب البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى عن نصف نهائى دورى أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد إقصاء البيانكونيري من البطولة أمس، حيث تمكن أياكس الهولندي من الإطاحة به بعدما خطف فوزًا مستحقًا من السيدة العجوز بهدفين مُقابل هدف، على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن إياب دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، ليفوز أياكس 3-2 في إجمالي المباراتين، بعد التعادل ذهابا 1-1 على ملعب يوهان كرويف، لينتظر أياكس في الدور قبل النهائي، الفريق المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام .

ويعد هذا الغياب الأول للدون منذ 13 عاماٌ عن المربع الذهبى للبطولة بعد إقصاء اليوفى من البطولة، حيث شارك من موسم 2006-2007 حتى موسم 2008-2009 مع مانشستر يونايتد الإنجليزى ليصل بالفريق لنصف النهائي ثلاث مرات، ويفوز باللقب مع الشياطين الحمر مرة واحدة فى موسم 2008-2009 . ووصل مع ريال مدريد للمربع الذهبى

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