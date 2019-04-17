الإسماعيلى يحشد أسلحته لمواجهة الزمالك

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تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
الاسماعيلى
أعلن البلجيكي سيدومير يانفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة السويس استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس، على ملعب الجيش، وهي المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الدراويش المباراة برصيد 37 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بينما يدخل الزمالك اللقاء برصيد 57 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول المسابقة خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة.
وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا لمواجهة الزمالك: حراسة المرمى: محمد فوزي ، محمود رضا خط الدفاع: طارق طه، محمد هاشم، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد مجدي، أحمد أيمن خط الوسط: محمود متولي، محمد الضرف، إبراهيم عبدالخالق، عبدالرحمن مجدي، إبراهيم حسن، وجيه عبدالحكيم، محمد صادق خط الهجوم: بينسون شيلونجو،
وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا لمواجهة الزمالك:
حراسة المرمى: محمد فوزي ، محمود رضا
خط الدفاع: طارق طه، محمد هاشم، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد مجدي، أحمد أيمن
خط الوسط: محمود متولي، محمد الضرف، إبراهيم عبدالخالق، عبدالرحمن مجدي، إبراهيم حسن، وجيه عبدالحكيم، محمد صادق
خط الهجوم: بينسون شيلونجو، محمد الشامي، أودا مارشال
رصد مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان، مكافآت إضافية في حال الفوز على الزمالك، حيث يسعى المجلس إلى تحفيز اللاعبين.
وأعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي بقيادة أكرم عبد العزيز، غياب الثنائي عماد حمدي وأسامة إبراهيم عن مواجهة الزمالك، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي مكثف واستبعادهما يعود لعدم اكتمال جاهزيتها للقاء.
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