انت الان تتابع الإسماعيلى يحشد أسلحته لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الاسماعيلى

أعلن البلجيكي سيدومير يانفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة السويس استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس، على ملعب الجيش، وهي المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الدراويش المباراة برصيد 37 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بينما يدخل الزمالك اللقاء برصيد 57 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول المسابقة خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا لمواجهة الزمالك: حراسة المرمى: محمد فوزي ، محمود رضا خط الدفاع: طارق طه، محمد هاشم، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد مجدي، أحمد أيمن خط الوسط: محمود متولي، محمد الضرف، إبراهيم عبدالخالق، عبدالرحمن مجدي، إبراهيم حسن، وجيه عبدالحكيم، محمد صادق خط الهجوم: بينسون شيلونجو،